Esed'in askerleri namazla böyle dalga geçti!

Suriye'de bombaladıkları çok sayıda camiyi harabeye çeviren Esed'in askerleri, girdikleri camilerde eğlence düzenleyerek namaza ve Müslümanlara hakaret etmekte sınır tanımıyor.

Suriye'de bombaladıkları çok sayıda camiyi harabeye çeviren Esed'in askerleri, girdikleri camilerde eğlence düzenleyerek namaza ve Müslümanlara hakaret etmekte sınır tanımıyor. Botları ile camilere giren askerler, minbere çıkıp hutbeleri taklit etmenin yanı sıra, ellerinde sigaralar ile namazla alay ediyor.

Arap Baharı’nın en kanlı geçtiği ülke olan Suriye'de günde ortalama 200 kişi hayatını kaybederken, Esed'e bağlı ordunun saldırılarından çok sayıda cami nasibini alıyor. Yönetime bağlı ordunun savaş uçakları, tank ve roketlerle gerçekleştirdiği saldırılarda onlarca cami yerle bir oldu. Esed askerleri, ayakta kalan camilerde ise Müslümanlarla alay ederek, eğlenmeyi ihmal etmiyor.

Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülerde, minbere çıkan askerler okunan hutbeyi taklit ederken ayaklarındaki botları çıkarmayan ve sigara içen diğer askerler ise alaycı bir şekilde ezan okuyarak namazla dalga geçtikleri görülüyor.

Başka bir görüntüde ise, minbere çıkan ve mikrofonu eline alan bir asker, müziğe eşlik edip oynayarak minberi adeta bir sahneye çeviriyor.

Diğer görüntülerde ise camide bulunan askerlerin namazla dalga geçtikleri görülüyor. Başına takke geçiren ve sigara ile namaz kıldırmaya başlayan asker, Arabistan'daki bir imamla hakaret ediyor. Arka tarafta saf tutan diğer askerler kimi zaman yatarak namazla dalga geçip güldükleri dikkat çekiyor.

Sosyal paylaşım sitelerinde ayrıca bir camiyi vuran Esed'in askerlerinin cami kitaplığındaki Kur’an-ı Kerimleri kurşunlamalarıyla ilgili görüntüler yayınlanmıştı.

Hz. Muhammed (S.AV.)'e hakaret eden 'Müslümanların Masumiyeti' aldı film ile ilgili İslam dünyasında protesto gösterileri devam ettiği dönemde, bu tür görüntülerin yayınlanması dikkat çekti.

CİHAN