Esed ülkesini kan gölüne çevirdi !

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre, müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın da içinde yer aldığı ağustosta 6 bin 808 kişi öldü.

Örgütün başkanı Rami Abdurrahman, tuttukları resmi kayıtlarda rejimin hapishanelerinde bulunan ve ölüp ölmedikleri bilinmeyen on binlerce kişinin bilgilerinin yer almadığını söyledi.

Suriye Devrimi'yle Dayanışma Ağı (SDDA) adlı muhalif kuruluştan edinilen bilgilere göre, Suriye'de hayatını kaybeden insan sayısı 29 bin 388 oldu.

Yaşamını yitirenlerin 2 bin 230'unu çocukların, 2 bin 517'sini de kadınlar oluştururken, 979 kişi ise gördüğü işkenceler sonucu öldü.