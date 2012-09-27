Yerel kaynaklar, başkent Şam'ın el-Diyabiye bölgesinde gerçekleştirilen katliamda 100 kişiden fazla kişinin öldürüldüğünü belirtti.
Muhaliflerin sosyal paylaşım sitelerine yükledikleri görüntülerde yerde yatan çok sayıda ceset görülüyor. Muhalifler, cesetlerinin çoğunun kimliğini tespit edemediklerini belirtti.
Esed askerleri yüzlerce kişiyi kuşuna dizdi
Suriye’de Esed güçleriyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)arasında yaşanan çatışmalar şiddetlenirken, Esed güçlerinin Şam’ın el-Diyabiye bölgesinde 100’den fazla kişiyi kurşuna dizdiği bildirildi.
27 Eylül 2012 Perşembe 09:55
Yerel kaynaklar, başkent Şam'ın el-Diyabiye bölgesinde gerçekleştirilen katliamda 100 kişiden fazla kişinin öldürüldüğünü belirtti.