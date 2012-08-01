Escude’ye muhteşem uğurlama

Sevilla Kulübü, Beşiktaş’ın yeni transferi Escude’ye muhteşem bir veda töreni düzenledi.



Başta Başkan Del Nido olmak üzere tam kadro veda törenine katılan İspanyol kulübünde duygusal anlar yaşandı.

İlk konuşmayı yapan Başkan Del Nido, “Futbol sahalarına örnek olacak bir beyefendiye güle güle demek için burada toplanmış bulunuyoruz” dedi. Fransız futbolcunun Sevilla’da yaşadığı altın dönemi Beşiktaş’a da taşıyacağına inandığını ifade eden Nido, Escude’nin 6.5 yıl boyunca 239 maçta görev yaptığını ve 6 kupa kaldırdığını hatırlattı, “Sevilla’nın en muhteşem döneminde Escude’nin imzası vardı” yorumunu yaptı.



Beşiktaşlı oyuncunun 6 yıllık performansını slayt gösterisi ile yayınlayan Sevilla’da Escude, Sanxhez Pizjuan Stadı’nın girişini dolduran taraftarlara da bir konuşma yaptı, “Sizi unutmayacağım” dedi.

KAYNAK: Milliyet

