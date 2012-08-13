Esad’ın askerlerini çatıdan attılar!

Başlangıcında postane önünde toplanan kalabalığın ve “El Bab’ın kahramanları” diyerek bağıran bir sesin yer aldığı videoda, 2 cesedin binanın önünde yattığı görülüyor.

Daha sonra postanenin çatısından 3 güvenlik görevlisinin daha cesedi atılıyor. Son olarak da civardaki kalabalık cesetlerin etrafında toplanıyor ve kutlama amaçlı olarak sıkılan silahların sesleri duyuluyor.Sosyal medyada bu görüntüyü tartışan Suriyelilerin bir kısmı, Suriye muhalefetinin Esad’a bağlı güvenlik güçlerinin uyguladığı zulmü taklit etmemesi gerektiğini ifade etti.

Kendisini muhalif El Bab Koordinasyon Komitesi üyesi olarak tanıtan bir kişi ise olayın yaklaşık 3 hafta önce muhalifler bölgeyi kontrol altına almak için savaşırken yaşandığını ve videoda gözükenlerin ardından cesetlerin İslami geleneklere göre gömüldüğünü iddia ederek “Postanenin çatısında keskin nişancılar vardı. Bazıları pes edip binayı terk etti. 5’i kaldı ve en az 7 kişiyi öldürdü. Çok büyük bir öfke vardı. Nihayetinde isyancılar binaya hücum ederek patlayıcılarla 5 keskin nişancıyı öldürdü. Daha sonra da cesetleri çatıdan fırlattılar. Olanlar gerçekten kötüydü. Düşmanlarımız bile olsalar ölülere saygı duymalıyız” dedi.

İHA