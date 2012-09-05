Esad yandaşları El-Cezire’yi hackledi

El-Cezire Televizyonu'na ait internet sayfası, Esad rejimi yandaşlarınca hacklendi.

Bir hacker grubunun devre dışı bıraktığı sayfada, Suriye bayrağı ile ''El-Cezire'nin Suriye Hükümeti'ne ve halkına karşı olumsuz tavrını'' kınayan bir mesaj yer aldı.

Katar merkezli televizyonun web sayfası yerine ''silahlı terörist gruplara destek olduğu, yalan ve uydurma haberlere yer verdiğini'' iddia eden sayfa görüntülendi.

Hacklenen sayfada ''Raşidun'' isimli hacker grubunun imzası ve üzerinde El-Cezire'nin Suriye devletine karşı tavrını kınayan bir mesaj dikkati çekiyor.

Suriye bayrağının bulunduğu masanın önünde oturan iki kişinin El-Cezire'nin web sayfasına baktığı görülüyor. Grup, daha önce haber ajansları, enerji şirketleri, hükümete ait sayfaları ve bazı militan gruplara ait internet sayfalarına sanal saldırı düzenlemişti.

El-Cezire yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.