Esad, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Şam bu konuda, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a mektup gönderdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen mektuplarda, Türkiye'nin Suriye'de eylemde bulunmaları için El Kaide'nin yanı sıra Selefi ve Vahhabi gibi aşırılık yanlısı grupları desteklediği iddia edildi.

Türkiye'nin uzun yıllar terörle mücadele eden bir ülke olduğunun hatırlatıldığı şikayet mektuplarında; Ankara'nın "halkı öldüren, enerji nakil hatları, resmi binaları ve okulları hedef alan terör gruplarını desteklediği" ileri sürüldü. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin söz konusu aşırı gruplara sınırlarını açtığı ve havaalanlarını kullandırdığını iddia ederek, bu şekilde iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası kanunların çiğnendiğini savundu.

Türkiye'nin yanı sıra Katar, Suudi Arabistan ve Libya'nın da Suriye'yi karıştırmak üzere adı geçen gruplara silah desteğinde bulundukları öne sürüldü. Şam bu konuda BM'nin harekete geçmesini istedi.

CİHAN