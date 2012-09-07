Esad Rusya’ya kaçacak iddiası

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı Enformasyon Bürosu'ndaki görevini bırakarak muhaliflere katılan gazeteci Abdullah Ömer, Esad ve üst düzey yetkililerin aileleriyle Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçacağını iddia etti.

Suriye'de muhalefete yakınlığıyla bilinen el-Gad televizyonuna konuşan Ömer, ''Esad ve Suriyeli üst düzey yetkililer, aileleri ile 60 gün içinde ülkeden ayrılarak Moskova'ya gitmek için hazırlık yapıyor. Moskova'da askeri binalardaki 300 daire onlar için hazırlandı'' dedi.

Esad rejimi yöneticilerinin aileleriyle ülkeden ayrılmasının planlandığına birçok kez şahit olduğunu ileri süren Ömer, ''Esad çetesinin Suriye'den ayrılması için bütün hazırlıklar yapıldı. Bu kaçış sürecinde Suriye hükümetinin mümkün olduğunca çok sayıda masum Suriyelinin öldürülmesi için çalışacağını tahmin ediyorum. Saraydaki görevim, Sünni toplumu basından takip etmekti. Rejimin içinde Suriye'deki halk devrimine destek veren pek çok kişi bulunuyor'' ifadesini kullandı.

''Esad'in yanında olacak 2 isim''

Ülkeden ayrıldıktan sonra Esad ailesinin Moskova'da özel bir binada kalacağını belirten Ömer, Suriyeli üst düzey yetkililerin ülkeyi terk etmeye hazırlandığını savundu.

Suriye medyasında rejime yakın birçok kurumda görev yapan ve geçenlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı Enformasyon Bürosu'ndaki görevini bırakarak muhaliflere katıldığını açıklayan gazeteci Abdullah Ömer, Rusya'ya kaçarken Esad'e eşlik edecek iki ismin Albay Nafi Hatum ve Albay Ahmed el-Ali olacağını iddia etti.

(A.A)