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Esed çölde kimyasal silah denedi

ABD Başkanı Obama’nın Suriye’de ’kırmızı çizgi’ dediği kimyasal silahların Esad rejimi tarafından geçtiğimiz ay Halep yakınlarında çölde test edildiği iddia edildi.

18 Eylül 2012 Salı 10:53
Esed çölde kimyasal silah denedi

 

Suriye'de 18 aydır süren iç savaşta, Esad rejimi, halkına karşı kimyasal silah kullanmayacağını ilan etmişti. ABD Başkanı Barack Obama da, Suriye'deki "kırmızı çizgi"sini kimyasal silahların kullanımı olarak açıklamıştı.

Alman Der Spiegel dergisi, Suriye'deki kimyasal silahlarla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Derginin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Esad rejimi geçtiğimiz ağustos ayında çatışmaların şiddetle devam ettiği Halep kentine yakın bir bölgede, kimyasal silah test etti. İran'lı Devrim Muhafızları'nın gözetiminde yapılan testte, kimyasal silah taşıyan bir sistemin denendiği belirtildi.

Kimyasal silah taşıyan sistem Halep'in doğusunda Suriye'nin en büyük kimyasal silah deneme merkezi Safira merkez alınarak test edildi. Çöle yerleştirilen kimyasal patlayıcılar, tank ve savaş uçaklarıyla patlatılarak denendi.

Suriye'nin en büyük kimyasal silah deneme merkezi Safira'da İranlı ve Kuzey Koreli bilimadamlarının çalıştığı da iddia edildi.

KİMYASAL SİLAHLAR İÇİN 20 NOKTA
Amerikan Washington Post gazetesi, bu ay başında yayımladığı haberde, Suriye hükümetinin envanterinde bulunan kimyasal silahları ülkede 20 bölgede depoladığını yazmıştı. İsmi açıklanmayan ABD ve Ortadoğulu uzmanlar, bunlar dışında gizli silah depolarının da bulunabileceğini ileri sürmüştü.

'İSRAİL HEDEF ALINACAK'
Söz konusu uzmanlar, Suriye'nin hazırlığını yaptığı kimyasal silah sistemini, İsrail'le gireceği olası bir savaşta Rusya ve Kuzey Kore'nin yardımıyla kullanacağını da iddia etmişti.

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