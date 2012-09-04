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Es Es transferlerine güveniyor

Eskişehirspor Sportif Direktörü Erdal Şahbaz, yapılan transferlerde doğru kararlar verdiklerini söyledi.

04 Eylül 2012 Salı 14:15
Es Es transferlerine güveniyor

Eskişehirspor Sportif Direktörü Erdal Şahbaz, Mersin İdman Yurdu maçında alınan galibiyetle takımın özlenen günlerine geri döndüğünü söyledi.

Akaminko ve Necati transferlerinin takıma ayrı bir güç kattığını belirten Şahbaz, yapılan transferlerde doğru kararlar verdiklerini ve oyunculara güvendiklerini kaydetti. Şahbaz, lige verilen arada Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

Sportif direktör Erdal Şahbaz da tesislerde düzenlediği haftalık basın toplantısında Mersin İdman Yurdu ile oynanan karşılaşmada beklenen sonucu aldıklarını bildirdi.

Şahbaz, "Ortaya konan futbol yönetim kurulu ve taraftar olarak bizi tatmin etti. Özlediğimiz bildiğimiz Eskişehirspor budur. Bundan sonraki maçlarda da böyle oynaması halinde istediği hedefe ulaşabilecek. Akaminko ile yapılan transferin ne kadar doğru olduğunu Mersin İdman Yurdu maçında gördük. Sağ kanatta Akaminko'nun oyunu ve Veysel'in eski yerine gelmesi takımdaki etkisini gösterdi. Necati'nin de takıma ayrı bir katkısı olacağı düşünüyoruz. Eskişehirspor'da transfer bitmez. Eskişehirspor'un ihtiyacına göre Eskişehirspor'da her zaman transfer yapacaktır." diye konuştu. 
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