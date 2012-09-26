Es Es’te Belediye hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, karşılaşmanın çalışmalarını sürdürüyor.

Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal gözetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına devam eden Eskişehirsporlu futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.





Antrenmana, dün A2 maçında oynayan futbolcular ile tedavileri devam eden Ufuk Budak ve Gökhan Siverek, katılmadı. Alper Potuk ve Sezgin Coşkun, sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.