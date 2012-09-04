Es-Es kampa girdi

Spor Toto Süper Lig'e verilen Milli Takım arasını değerlendirmek isteyen Eskişehirspor, tesislerde kampa girdi. Ligin 4'üncü haftasında Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Kırımızı-Siyahlı takım, lige galibiyetle devam etmek istiyor.





İlk iki haftada aldığı mağlubiyetlerin ardından geçtiğimiz hafta Mersin İdman Yurdu'nu deplasmanda 3-1 yenen Eskişehirspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Mersin İdman Yurdu maçı öncesi kadrosuna Manisaspor'dan Akaminko'yu dahil eden Kırmızı-Siyahlı takım, forvet sorununu da Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Necati Ateş ile çözdü.

Eksikler giderilecek





Lige verilen 15 günlük milli maç arasını değerlendirmek için Eskişehirspor Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kampa giren takım, bu süre içerisinde eksiklerini giderecek. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan takımda milli takımlarda bulunan Ufuk, Kamara, Nuri, Aytaç, Akaminko ve Erkut'un dışındaki futbolcular Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor. Akşam saatlerinde 80 dakikalık antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketleri yapan takım, top çalışmasıyla bitirdi. Antrenmanda sezon öncesi sakatlığı bulunan Sezgin'in dışında eksik oyuncu bulunmuyor.





15 günlük arayı tesislerde değerlendirecek Eskişehirspor, ligin 4'üncü haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.



