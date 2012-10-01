Es Es’in yıldızı konuşuyor

Attığı tek golle İstanbul Belediye karşısında Eskişehirspor'a üç puanı kazandıran Alper Potuk'tan mutlusu yok... Sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta takımını zafere taşıyan başarılı futbolcu, "Takım olarak kazanmayı çok istiyorduk. Galibiyet almamız gerekiyordu. Herkes de bunun bilincindeydi ve istediğimizi aldığımız için mutluyuz. Sahaya girdiğimde bir şeyler olacağına inanıyordum. Benim gol atmam güzel ama Eskişehirspor'un kazanması daha önemli. Kafamı yastığa koyduğumda huzurluydum. Çevremden gelen tepkiler de beni gururlandırdı. Artık Galatasaray ile oynayacağımız maçı düşünüyoruz. İstanbul'da işimiz kolay değil. Ancak önceki karşılaşmalarda olduğu gibi yine kazanmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.