Attığı tek golle İstanbul Belediye karşısında Eskişehirspor'a üç puanı kazandıran Alper Potuk'tan mutlusu yok... Sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta takımını zafere taşıyan başarılı futbolcu, "Takım olarak kazanmayı çok istiyorduk. Galibiyet almamız gerekiyordu. Herkes de bunun bilincindeydi ve istediğimizi aldığımız için mutluyuz. Sahaya girdiğimde bir şeyler olacağına inanıyordum. Benim gol atmam güzel ama Eskişehirspor'un kazanması daha önemli. Kafamı yastığa koyduğumda huzurluydum. Çevremden gelen tepkiler de beni gururlandırdı. Artık Galatasaray ile oynayacağımız maçı düşünüyoruz. İstanbul'da işimiz kolay değil. Ancak önceki karşılaşmalarda olduğu gibi yine kazanmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Es Es’in yıldızı konuşuyor
İstanbul Belediye karşısında Eskişehirspor'un tek golünü atarak takımına üç puan kazandıran Alper Potuk, TRT Spor'a konuştu.
01 Ekim 2012 Pazartesi 18:15