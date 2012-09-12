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’Eş durumu’ mağduru öğretmene müjde!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, kamu görevlisi olmaları nedeniyle ayrı ayrı illerde çalışan öğretmenlerin eşleri ile buluşması için Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e talimat verdiği öğrenildi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 11:49
’Eş durumu’ mağduru öğretmene müjde!

Erdoğan'ın detaylı bir şekilde çalışılmasını istediği tayinlerle ilgili MEB de harekete geçti.

Öğretmenlerin eş durumundan tayin talepleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'il emri' uygulamasına son vermesi ve '4+4+4' eğitim sisteminden kaynaklı çok sayıda öğretmeni norm fazlası haline düşürünce tayin talepleri de askıya alındı. Başbakan Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı bir çalışma başlattı. Bakanlık yapacağı yeni çalışmayla ilgili öncelikle norm kadro açığı olan okulların haritasını güncelleyecek. Bu harita üzerinden yeni bir özür grubu atamasının da yapılması bekleniyor.

BU AY İÇİNDE YAPILACAK

Bu durumda eylül ayı içerisinde, kadro açığı olan bölgelere bir kez daha eş özür durumuna bağlı yer değiştirme ataması sağlanabilecek. Bu atama kadro açığı bulunan yerlerle sınırlı olacak. Yapılan çalışma yeni eğitim yılı başında eşinin yanına tayin bekleyen öğretmenler için son bir fırsat imkanı olmuş olacak. Böylelikle kadro yokluğu nedeniyle eşiyle batı illerinde buluşamayan öğretmenlerin doğu illerinde eşinin yanında görev yapması mümkün olacak.

9 BİN ÖĞRETMENİ İLGİLENDİRİYOR

Bakanlığın yürüttüğü çalışma yaklaşık 9 bin öğretmeni ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı bilgilere göre, bu yıl toplam 25 binden fazla öğretmen eş durumundan iller arasında yer değiştirmek isterken, bugüne kadar sadece 16 bin öğretmenin talebi karşılanabilmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yapılan yeni çalışmayla bu taleplerin büyük oranda karşılanması bekleniyor.

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