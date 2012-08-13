Erzurum’un Süper Kupa mutluluğu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, Galatasaray 'ın Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı karşılaşma ile ilgili değerlendirmede bulundu.





Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan derbi maçın Türk futbolu adına örnek oluşturduğunu ifade eden Küçükler, ''Süper Kupa finaline hazırlık sürecinden, maçın oynandığı anlar ve sonrasına varıncaya kadar organizasyonun her aşaması Erzurum'a yakışır ve yaraşır güzellikte bir tablo oluşturdu. Dadaşın misafirperverliği, ilgisi, sıcaklığı ve olgunluğu, Erzurum'un farkını bir kez daha ortaya koydu'' dedi.





Süper Kupa maçının Erzurum'a çok yakıştığını dile getiren Küçükler, sergiledikleri güzel futbolun hem Galatasaray'a, hem de Fenerbahçe 'ye çok yakıştığını söyledi.





''Dostluk çadırı kurmayı amaçlamıştık''

Ahmet Küçükler, Süper Kupa karşılaşması öncesinde Büyükşehir Belediyesi olarak bir dostluk çadırı kurmayı planladıklarını anımsatarak, ''Bilindiği gibi biz bu çadırda her iki takım taraftarlarını ortak bir iftar yemeğinde buluşturmayı amaçlamıştık. Ancak ileri sürülen bazı güvenlik gerekçeleri yüzünden bu projemizi iptal etmek durumunda kalmıştık. Buna rağmen dün bir kez daha görüldü ki, içerisinde Erzurum'un bulunduğu hiçbir organizasyonda kaygıya ve endişeye yer yoktur'' diye konuştu.





Erzurum'un adından artık övgüyle bahsedileceğine dikkati çeken Küçükler, şunları kaydetti:





''Spor camiası Süper Kupa finali sayesinde Erzurum'dan artık çok daha sık ve övgüyle bahsedecek. Erzurum, 2011 Üniversitelerarası Kış Olimpiyat Oyunları'ndan sonra futbol alanında da kendini kanıtlamıştır. Erzurum için bundan sonraki süreç futbol ve kamp merkezi olma sürecidir. Bu yöndeki ilk adımı Kayakyolu Spor Kompleksi'yle inşallah atmış bulunuyoruz. İnanıyoruz ki, bu şehirde ilerleyen yıllarda çok daha büyük futbol organizasyonları gerçekleştirilecek ve Erzurum sporda bir marka olacaktır.''