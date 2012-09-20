Erzurum’da tur sevinci

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Taşkın Güngör, yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Beşikdüzüspor karşısında ilk 10 dakikanın ardından etkili bir oyun sergilediklerini belirterek, sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.





Birbirleriyle ilk kez bir arada oynayan oyunculardan kurulu bir takım olduklarının altını çizen Güngör, şunları kaydetti:





''Oyuncularım her geçen gün daha iyi bir performans sergiliyorlar. Dün oynadığımız Beşikdüzüspor maçında daha uyumlu oyun ortaya koyduk. İlk dakikalarında tutuk başladığımız maçta daha sonra kontrolü elimize aldık ve sonuçta sahadan 3-1 galip ayrılmasını bildik. Futbolcularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum.''





Güngör, hafta sonu Çorum Belediyespor karşısına çıkacaklarını belirterek, ''Taraftarımızı maça bekliyoruz. Yalnız bizi desteklerken ceza almamıza sebep olmamaya da dikkat etmelerini istiyoruz. 90 dakika boyunca desteklerini istiyoruz'' diye konuştu.