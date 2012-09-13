Erzik: ’’Seyirci unsuru önemli’’

UEFA 1. Başkanvekili ve FIFA İcra Kurulu üyesi Şenes Erzik, FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu kupaya büyük bir hızla hazırlandığını belirtti. Daha önceki turnuvalarda edindiği deneyimin, seyirci çokluğunun önemine ilişkin olduğunu ifade eden Erzik, ''Stadyumları doldurmak lazım. Doldurmak, geleceği görmek anlamıyla eşdeğer. O halde çok önemli unsur, seyirci'' diye konuştu.





Toplumu, özellikle de gençlerin statlara çekilmesi gerektiğinin altını çizen Erzik, ''24 takım bu organizasyona çok önem veriyor. Bunu topluma anlatabilmek gerek'' dedi.





Bu kupanın, Dünya Kupası'ndan sonraki en önemli ikinci organizasyon olduğunu hatırlatan Erzik, ''Bu kupa, sadece 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığımız için değil, birçok büyük organizasyon için hazırlık olacak. FIFA'nın çok önem verdiği bir organizasyon. Dolayısıyla bütün hazırlıkların o yönde yapılması lazım, yapılıyor da. 25 stat inşa halinde. Ulaşım, statlar ve konaklama tesisleri konusunda herhangi bir problemimiz yok'' diye konuştu.