Ersen attı, Eyüpspor turladı

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde kendi sahasında karşılaştığı Ünyespor'u 3-2 mağlup etti.





Karşılaşmada iki gol atan ve Eyüpspor’u 3.tura taşıyan Ersen Martin maça damgasını vurdu. Uzatmalara giden maçın son saniyelerinde attığı kafa golüyle takımına turu getiren tecrübeli oyuncu, maç sonu şu açıklamaları yaptı;





“Karşılaşmanın bu kadar zor geçeceğini beklemiyorduk. Ünye genç bir ve dinamik bir kadroyla sahaya çıktı. Tam maçı kazandığımızı zannettiğimiz bir anda beraberliği yakaladılar ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların son saniyesinde attığım kafa golüyle maçı zor da olsa kazanmasını bildik. Şimdi tamamen önümüzdeki lig maçı olan Denizli Belediyespor karşılaşmasına konsantre olduk. O maçı kazanıp ligde çıkış yakalamak istiyoruz."