Erol Ünal Karabıyık kararını değiştirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) 2 Ekim günü gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa aday olmama kararı veren TVF Başkanı Erol Ünal Karabıyık, fikrini değiştirdi. 100'ün üzerinde toplanan imza ile yeniden göreve davet edildiğini söyleyen Karabıyık, bu hareketin kendisini duygulandırdığını ve kararını değiştirmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

Karabıyık yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Genel Kurul Üyelerinin takdiriyle göreve geldiğimiz 26 Şubat 2006 tarihinden bu yana, görevimizi, Voleybol Camiası adına, voleybol için "YAPILMASI GEREKEN HER ŞEYİ YAPMAK" bildik.

Bu uğurda, mesleki ve ailevi kaygıları da hiçe sayarak yaklaşık 6,5 yıl boyunca, asli görevimizi, yani; VOLEYBOL İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ yaptık.

Bugüne kadar verdiğimiz mesai; voleybolun zaman ve mekân kavramı tanımayan dinamikleri nedeniyle elbette yorucu oldu.

Ancak, erişilen nokta, muhakkak ki tüm yorgunluklara değdi.

2 Ekim'de, emaneti, gerçek sahibi olan Voleybol Camiasına, teslim alındığından çok daha üst noktada teslim edeceğiz.

Aynı tarihte yapılacak Genel Kurulda aday olup olmamayı uzun süredir düşünüyor, değerlendiriyorum.

Ancak, emaneti asıl sahibine teslim etme, biraz dinlenme, işime ve aileme dönme fikrimi gözden geçirdiğim bu süreçte, sağ duyulu Voleybol Camiasının 100'ün üzerinde delegesinin imzasıyla beni bir kez daha göreve davet ettiğini, duygulanarak ve onur duyarak gördüm.

6,5 yıllık çalışma sonucu; örgütsel yapılanması, dünya çapında tesisleri, kulüpleri ve milli takımlarının uluslararası başarılarıyla CEV ve FIVB'nin tüm dünyaya örnek gösterdiği,

Oluşturulan muazzam alt yapı ordusuyla çok daha büyük uluslararası başarıların müjdesini veren Türk Voleybolunun Federasyon Başkanı olmak çok büyük bir onur,

Türkiye Voleybol Camiası tarafından bu göreve lâyık görülmek ise dünyanın en ağır sorumluluğudur.

Genel Kurul Delegesinin ekseriyeti tarafından bu onurla taltif edilerek çağırıldığım büyük sorumluluk, bugün bana ailevi, iş ve özel hayatıma yönelik kaygılarımdan yana değil, bu büyük sorumluluktan yana tavır alma mecburiyeti yüklüyor.

Bugün, voleybol için "YAPILMASI GEREKENİN" kenara çekilmek değil, bilakis yeni projeler ve hep olduğu gibi yine tutulacak yeni sözlerle, daha da fazla mesai haracayarak yola devam etmek olduğunu düşünüyor;

Emanetin asıl sahibi olan Voleybol Camiası, sağ duyulu bireylerinin desteğiyle başlattığımız bu muazzam kalkınmanın benim başkanlığımda sürmesini istiyorsa bunu bir görev emri saymayı,

Adaylığımı önererek şahsıma teveccüh gösteren delegelerin bu arzusu doğrultusunda enerji, bilgi ve tecrübemi bir kez daha voleybolun hizmetine sunmayı,

III. Olağan Genel Kurulda 2012-2016 dönemi için Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına bir kez daha aday olmayı milli bir ödev addediyor;

Bu nedenlerle adaylık başvurumu yapacağımı saygılarımla bildiriyorum.

Erol Ünal KARABIYIK"