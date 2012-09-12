Erken sevinç şampiyonluğuna mal oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Koşu Maratonu - 2012 yarışmasında finalde ilginç bir an yaşandı.



Finale 2 saniye kala mutluluktan kollarını havaya kaldıran sporcu Mihail Kulkov'u kötü bir "sürpriz" bekliyordu. Arkadan hızla gelen rakibi Fyodr Şutov, Mihail'in kolları arasından sıyrılarak beklenmedik şekilde yarışmanın galibi oldu.



Rus basını, ilginç finali, "Neredeyse Moskova koşu maratonu spor dünyasına şu mesajı verdi, son saniye kalsa bile umudunu kaybetme, teslim olma ve mücadele et!" yorumunda bulundu.



Mutluluğunu basına paylaşan Fyodr, "Koşuya iyi başladım. Önce yavaş koşuyordum, çünkü hava yağmurlu idi. Sonra finale az kala hızlı koşmaya başladım, önde koşanları sollayacağımdan emindim. Ve inandığımı başardım! Mihail'e de teşekkür ediyorum, iyi bir mücadele oldu." dedi.



Yarışmada ikinciliği Mihail, üçüncülüğü ise Aleksey Sokolov kazandı.