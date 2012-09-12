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Erkekler kadınlar için savaşıyormuş

Erkekler, 10 bin 500 yıl önce de kadınlar için savaşıyormuş

12 Eylül 2012 Çarşamba 13:03
Erkekler kadınlar için savaşıyormuş

Konya'nın Çumra İlçesi'nde yaklaşık 10 bin 500 yıllık geçmişe sahip yerleşim yeri olan Boncuklu Höyük'te yapılan kazılarda, o dönem bölgede yaşayanların çöplük olarak kullandıkları alanda erkeklere ait kafatasları ortaya çıktı.

Kazı Başkanı Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Douglas Baird, çöplükte bulunan kafataslarının, erkeklerin kadınlar için yaptığı kavgalar sonrası güç göstergesi amacıyla kesilerek getirilen kafatasları olduğunu söyledi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Douglas Baird, 10 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan Böncuklu Höyük'te kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı. Kazılarda ortaya çıkan insan kemikleri üzerinde izotop analizlerini yaparak değerlendirdiklerini belirten Baird, yaptıkları çalışmalarla bölgede iki ayrı gurubun yaşadığını tespit ettiklerini kaydetti. Bölgede yaşayanların çöplük olarak kullandıkları alanda erkeklere ait vücudundan ayrılmış kafa tasları kalıntıları bulduklarına dikkat çeken Baird şunları söyledi:

"O dönemlerde insanlar, yaşadıkları evlerin tabanına ölülerini gömüyorlar. Evlerin içinde tabanlara gömülen iskeletlerin bütün uzuvları da yerinde. Ama çöplük alanlarda farklı bir durum var. Özellikle insan kafatası kalıntıları bulduk. Evlerin içinde insanlar bütün uzuvları ile gömülüyorsa, çöplük alanlarındaki kafaların kimlere ait olabileceğini araştırdık. Kafataslarının orada olmasının o dönemde bir yamyamlık olayı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Ancak bulduğumuz iskeletlerin analizlerinde yamyamlık olayını gösterecek bir kalıntı yoktu. Kafataslarının kime ait olduğunu tespit etmek için Liverpol Üniversitesi'nde izotop analizi yaptık. Yaptığımız analiz sonucu kafa taslarından elde ettiğimiz sonuçlar ile evlerin altına gömülen ve tüm uzuvları yerinde olan iskeletleri karşılaştırdığımızda, ikisinin çok farklı guruplara ait olduğu ortaya çıktı. Bu da bize o dönemde iki gurubun yaşadığını ve yiyeceklerini farklı alanlardan temin ettiğini gösterdi. Çöplüklerde bulunan kafa taslarının bu bölgede yaşayan insanlara ait olmadığı sonucuna vardık. Bu da iki gurup arasında karşılıklı çıkan savaşlarda öldürülenlerin kafalarının kesilerek, ödül olarak yaşadıkları yere getirildiğini gösteriyor. Yani kafatası avcılığı yapıldığını söylemek mümkün."

KADINLAR ÇOK ÖNEMLİ

O dönemde kadınların çok önemli olduğuna ve Çatalhöyük'te bulunan ana tanrıça heykelinin de kadın figüründen oluştuğuna dikkat çeken Baird sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen yıl kadın iskeletleri üzerinde izotop analizlerine yoğunlaşmıştık. Bu iskeletlerde yaptığımız incelemelerde de kadınların bu bölgede yaşayanlarla farklı özellikler gösterdiğini ortaya çıkarmıştık. Kadınların bölgeye başka yerden gelmesi ve çöplükte bulunan kafa taslarının da başka guruplara ait olması kadınları elde etmek için o dönemde savaşlar yapıldığını gösteriyor."

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