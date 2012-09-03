Erkan Taşkıran Bucaspor’da

Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkan Taşkıran, bir sezon aradan sonra evine döndüğü için mutlu olduğunu, bu sezon takım olarak potansiyeli iyi kullanıp, hedefleri doğrultusunda en iyi sonucu almak için uğraşacaklarını söyledi.





Taşkıran, "Sezon sonunda ilk 6 içinde mutlaka yer alacağız. Evime döndüğüm için çok mutluyum" dedi.





Futbola Çamdibi Altınokspor'da başladıktan sonra Gençlerbirliği'nde profesyonel olan 27 yaşındaki Erkan Taşkıran, Hacettepe, Marmaris Belediyespor, Bucaspor ve Kardemir Karabükspor takımlarında mücadele etti.





Bucaspor'un 2009-2010'da Süper Lig'e yükselmesine katkı sağlayan Erkan Taşkıran, Sarı-Lacivertli ekiple bir sezon Süper Lig'de forma giydikten sonra Kardemir Karabükspor'a transfer olmuştu.



