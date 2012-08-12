Erkan Sekman’ın hedefi Süper Lig

TFF 1. Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un yeni transferi Erkan Sekman, yaptığı açıklamada, 4 yıl aradan sonra yeniden yeşil-beyazlı ekibe geldiği için mutlu olduğunu bildirdi.



TFF 1. Lig'de her takımın tek düşüncesinin Süper Lig olduğunu ifade eden Sekman, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini dile getirdi.



Torku Konyaspor'u hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşımak için Konya'ya geldiğini vurgulayan Sekman, şunları kaydetti:



''Süper Lig tecrübesi kazandıysam öncelikle bunu Konyaspor'a borçluyum. Çünkü ilk Süper Lig deneyimimi burada yaşadım. Sonrasında bunu, oynadığım takımlarda daha da geliştirdim. Benim adıma yeni bir heyecan. Büyük ve taraftarı olan bir camiaya hizmet edeceğim için mutluyum. Bunun sorumluluğunun farkındayım. Her şey istediğimiz gibi olur ve inşallah Torku Konyaspor'u kalıcı olarak Süper Lig'e taşırız.''