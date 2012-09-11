Erkan Özbey futboldan memnun değil





Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kızılcahamamspor'un başkanı Erkan Özbey, yaptığı açıklamada, Çamlıdere Şekerspor'u oyunun son bölümlerinde attıkları gol sonucunda 1-0 yendiklerini hatırlatarak, ''Oyundan değil ama sonuçtan memnunum'' dedi.





Sezon öncesi yaptıkları transferlerle iyi bir kadro kurduklarını ve her geçen gün takım oyununda ilerlediklerini belirten Özbey, ''İlerleyen haftalarda iyi oynayarak kazanacağımızdan eminim. Futbolcu kadromuza ve deneyimli teknik heyetimize güveniyoruz. İyi çalışıyoruz ve çok geçmeden bunun karşılığını alacağımızı biliyoruz'' diye konuştu.





Karşılaşmaya gelerek Kızılcahamamspor'u destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Erkan Özbey, ''kardeş takım'' olarak tanımladığı Çamlıdere Şekerspor'a ligde başarılar diledi.



