Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Erkan: ’’Oyunun hakkı bu değil’’

Denizli Belediyespor'un teknik direktörü Adnan Erkan, Pazar günü Bayrampaşaspor'a 3-2 mağlup olmaları ile ilgili ''3-2 yenilmemiz, sergilediğimiz oyunun karşılığı değil'' dedi.

18 Eylül 2012 Salı 01:10
Erkan: ’’Oyunun hakkı bu değil’’
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Denizli Belediyespor'un teknik direktörü Adnan Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi seyircileri önünde çıktıkları ilk maçı mağlubiyetle kapayan takımda yenilginin verdiği moral bozukluğu yaşandığını, defansın en tecrübeli isimlerinden Hasan Demir'in kart cezalısı durumuna düşmesinin üzüntülerini katladığını belirtti.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamladıklarını kaydeden Erkan, ''İkinci yarının başlamasıyla beraber bir penaltı ve Hasan Demir'in kırmızı kart görmesi, akabinde diğer oyuncumuzu değiştirmeden golü yememiz, 2 dakika içinde hem sayısal, hem de skor anlamında oyun planlarımızı altüst etti'' dedi.

Erkan, gerekli değişiklikleri yaptıklarını, iyi futbol oynadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

''Gol için çıkarken bir gol daha yedik. 3-2 yenilmemiz, sergilediğimiz oyunun gerçek hakkı değil. Ama bu tarz sonuçlar ligin başında olabilir. Gerçekten iyi top oynadık ve iyi futbolculardan kurulu bir takımız. Bu yenilgiyi ileride telafi edeceğimizi umuyorum ama bu maçtan da ders alacağımız bazı pozisyonlar var. Onları da çözeceğiz.''



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim