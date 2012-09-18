Erkan: ’’Oyunun hakkı bu değil’’

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Denizli Belediyespor'un teknik direktörü Adnan Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi seyircileri önünde çıktıkları ilk maçı mağlubiyetle kapayan takımda yenilginin verdiği moral bozukluğu yaşandığını, defansın en tecrübeli isimlerinden Hasan Demir'in kart cezalısı durumuna düşmesinin üzüntülerini katladığını belirtti.





İlk yarıyı 1-0 önde tamamladıklarını kaydeden Erkan, ''İkinci yarının başlamasıyla beraber bir penaltı ve Hasan Demir'in kırmızı kart görmesi, akabinde diğer oyuncumuzu değiştirmeden golü yememiz, 2 dakika içinde hem sayısal, hem de skor anlamında oyun planlarımızı altüst etti'' dedi.





Erkan, gerekli değişiklikleri yaptıklarını, iyi futbol oynadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:





''Gol için çıkarken bir gol daha yedik. 3-2 yenilmemiz, sergilediğimiz oyunun gerçek hakkı değil. Ama bu tarz sonuçlar ligin başında olabilir. Gerçekten iyi top oynadık ve iyi futbolculardan kurulu bir takımız. Bu yenilgiyi ileride telafi edeceğimizi umuyorum ama bu maçtan da ders alacağımız bazı pozisyonlar var. Onları da çözeceğiz.''











