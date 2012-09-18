Erkan: 'Her maça onun için çıksak şampiyon oluruz'

Marsilya'ya elenerek Avrupa'ya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşayan Eskişehirspor, Ediz Bahtiyaroğlu'nun da hayatını kaybetmesiyle sarsılmıştı. Bu büyük acıyla Gençlerbirliği karşısında Ediz'siz ilk sınavını veren Kırmızı-Siyahlılar, rakibini 4-2 mağlup etmeyi bildi. Takımın yıldız isimlerinden Erkan Zengin de, yaşadıklarıyla ilgili önemli sözler sarfetti. Sahaya Ediz için çıktıklarını belirten Erkan, "Attığımız gollere sevinmedik, onun için attığımızı, oynadığımızı gösterdik. Sevinemedik de, üzülmezdik de... Herkes onun için Atatürk Stadı'ndaydı. Ediz de sahada gibiydi. Öyle duygularla sahadaydık ki, anlatmakta güçlük çekiyorum. Yeneceğimize olan inancım tamdı. 4 gol yesek 5 atardık. Her maça Ediz için çıkarsak şampiyon oluruz" diye konuştu.