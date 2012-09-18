Erkan: ’’Beklentilere cevap vermek için daha çok çalışacağız’’

Denizli Belediyespor'un teknik direktörü Adnan Erkan, ''Beklentilere Anadolu Selçukluspor maçında cevap vermek için daha çok çalışacağız'' dedi.





Kendi sahasında çıktığı ilk maçta galibiyet alamayan Denizli Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Anadolu Selçukluspor maçının hazırlıklarına başladı.





Kırmızı-Beyazlı takımın teknik direktörü Erkan, Gümüşler Stadı'ndaki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bayrampaşaspor maçında iyi futbol sergilemelerine rağmen son vuruşlarda çok başarılı olamadıklarını ifade etti.





Erkan, yapılan hatalardan ders çıkaracaklarını belirterek, ''Bizlere güvenenlerin beklentilerini biliyoruz. Beklentilere Anadolu Selçukluspor maçında cevap vermek için daha çok çalışacağız'' diye konuştu.