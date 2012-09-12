Erkan: ’’Bayrampaşaspor maçını kazanacak güçteyiz’’

Denizli Belediyespor'un teknik direktörü Adnan Erkan, Bayrampaşaspor maçını kazanacak güçte olduklarını söyledi.





Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Eylül'de oynayacakları Bayrampaşaspor maçı ile yeni sezonda ilk kez sahalarında taraftarlarının karşısına çıkacaklarını belirtti.





İlk hafta deplasmanda 1-1 biten Kırklarelispor maçında futbolcularının istediklerini sahaya yansıttığını dile getiren Erkan, ''1 puan da lige başlangıç olarak iyi. Futbolcu arkadaşlarımızın kapasitesini biliyoruz. Bayrampaşaspor maçını kazanacak güçteyiz. İlk hafta aldığımız 1 puanın anlam kazanması için, sahamızdaki ilk maçı kazanmamız gerekiyor'' dedi.