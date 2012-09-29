Eriş taraftarın desteğini istiyor

PTT 1. Lig takımlarından Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u yenerek taraftarına galibiyet armağan etmek istiyor.





Kendi evinde yarın Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Adanaspor, hazırlıklarını tamamladı.





Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, kupa maçının ardından ligde taraftarın huzuruna çıkacaklarını ve galibiyet hedeflediklerini belirtti.





Tribün gücünün önemine değinen Eriş, ''Ligin iyi takımlarından birisiyle oynayacağız. Taraftarımızın bizleri yalnız bırakmayarak tribünleri dolduracağını düşünüyorum. Kupa maçında futbolcularım 120 dakika mücadele etti. Artık ligi düşünüyoruz ve 3 puan almak zorundayız'' ifadelerini kullandı.





Bu haftaya kadar ligde kendi sahasında 3 puan alamayan Adanaspor'da Tolgahan, Tayfun ve İlkem'in yanı sıra antrenmanda sakatlanan Rahman forma giyemeyecek.