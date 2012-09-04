Erhan Altın: 'Samsun’u ayağa kaldıracağız'

Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da sıkıntılı durumunda taşın altına elini koyan ve Karadeniz ekibine kazandırdığı puanlarla son haftaya kadar umutların yeşermesini sağlayan Erhan Altın, Samsunspor'da da büyük işler yapmaya devam ediyor. Yönetimi değişen, oyuncuları giden, ekonomik anlamda sorunlar yaşayan Samsunspor'da, 'göreve varım' diyen Altın, ilk iki haftada alınan 4 puanla tüm dikkatleri üzerine çekti. Özellikle transferde milyon euroları harcayan Göztepe'yi deplasmanda 1-0 devirerek alkış alan Samsunspor'da, başarılı çalıştırıcı iddialı konuştu.





"Destek olduğu müddetçe..."





Erhan Altın, "Bize düştü gözüyle bakanlar pişman olacaklar. Bu kulübü ayağa kaldırmak için buraya geldik. Destek olduğu müddetçe iyi işler yapacağız. Henüz tam hazır değiliz. Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara bize iyi gelcektir. Herkes 90 dakika boyunca mücadele eden, yenilse bile alkış alan bir takım görecek. Samsunspor, Türk futbolunun lokomotif takımlarından biridir. Öyle de kalmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

TRTSPOR ÖZEL