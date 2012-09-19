Erginer takımına güveniyor

PTT 1. Lig'de hafta sonu Ankaragücü ile karşılaşacak olan Manisaspor'un teknik direktörü Reha Erginer, ''Ankara'dan 3 puanla döneceğiz'' dedi.





PTT 1. Lig'de hafta sonu Ankaragücü ile karşılaşacak olan Manisaspor'un teknik direktörü Reha Erginer, berabere kaldıkları Şanlıurfaspor maçını geride bıraktıklarını, hafta sonu yapacakları Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.





Ankara'daki karşılaşmanın zor geçeceğini ifade eden Erginer, ''Ligde kolay maç yok ama biz kendi evimizde kaybettiğimiz 2 puanı Ankara temsilcisi karşısında telafi etmek istiyoruz. Ankara'dan 3 puanla döneceğiz'' dedi.





Oynadıkları 3 maçta çok fazla gol kaçırdıklarını dile getiren Erginer, ''Biz takıma eşit yük dağıtmak istiyoruz. Takımdaki herkes gol atarak bu yükü taşıyacaktır. 3 maçta çok gol kaçırdık ama gol kaçıran arkadaşlarımız ilerleyen haftalarda bu sevinci muhakkak yaşayacaktır'' diye konuştu.