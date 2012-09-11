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Erginer: ’’Puanımızı 7’ye çıkarmak istiyoruz’’

PTT 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da, teknik direktör Reha Erginer, 15 Eylül'de oynayacakları Şanlıurfaspor maçının, Kartalspor maçından çok daha zor olacağını söyledi.

11 Eylül 2012 Salı 20:20
Erginer: ’’Puanımızı 7’ye çıkarmak istiyoruz’’
Manisaspor'da, teknik direktör Reha Erginer, 15 Eylül'de oynayacakları Şanlıurfaspor maçının, Kartalspor maçından çok daha zor olacağını söyledi.

Tarık Almış Spor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Erginer, bu hafta zorlu bir maçın kendilerini beklediğini kaydederek, ''Lige iyi bir başlangıç yaptık. Kartal maçında seyircimizin önüne ilk defa çıktık. Çok gol kaçırdığımız bir maçı 3 puanla kapattığımız için mutluyuz. Kartalspor maçı ardından verilen 2 haftalık milli maç aralığı bizim açımızdan da iyi oldu. Takıma sonradan katılan arkadaşlar ile fazla maç oynamayanların eksiği vardı. Bu açıdan bu haftayı iyi değerlendirdik. Şimdi tamamen Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyoruz'' diye konuştu.

''Şanlıurfaspor'un lige çok iyi bir başlangıç yaptığı söylenemez'' diyen Erginer, şöyle devam etti:

''Geçen hafta 1 puan aldılar ama kadro kalitesi, aldıkları puanı yansıtmıyor. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. İç sahada oynamanın avantajını kullanarak bu maçı da kazanıp puanımızı 7'ye çıkarmak istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz.'' 

Futbolcular Cem Sultan ile Murat Gürbüzerol da Şanlıurfaspor maçına iyi hazırlandıklarını, maçı kazanarak haftayı 3 puanla kapatmayı hedeflediklerini belirtti.
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