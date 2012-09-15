Erginer: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Manisaspor Teknik Direktörü Reha Erginer, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok koşmalarına rağmen üretken olmadıkları müsabakada bir puan aldıklarını söyledi.





Gol bulamadıkları için rakiplerinin direncinin arttığını ifade eden Erginer ''Zaman zaman oyun stratejimizin dışına çıktık, kendimizi gereksiz yorduk. Bu yorgunluk üretken olmamızı engelledi. Çok da iyi oynamadığımız maçtı. Gol pozisyonu olmamasına rağmen maçın hakkı beraberlikti diyebilirim'' dedi.





Erginer, maç için oyun planının dışına çıktıklarını, gole ulaşmak için istemeden oyuncuların uzun top oynadıklarını, takımın geniş alanda oynamak zorunda kaldığını, böylece sıkıntılı anlar yaşadıklarını söyledi.