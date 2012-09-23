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Erginer ikinci yarıdan memnun kalmadı

PTT 1. Lig'de Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 4. haftada üçüncü beraberliğini alan Manisaspor'un teknik direktörü Reha Erginer, ''İkinci yarıdaki oyundan hiç memnun değilim. Skora baktığımızda bu oyuna göre çok normal, hatta maçı da kaybedebilirdik'' dedi.

23 Eylül 2012 Pazar 11:40
Erginer ikinci yarıdan memnun kalmadı
Manisaspor Teknik Direktörü Reha Erginer, yaptığı açıklamada, Ankaragücü karşısında ilk yarıda fena oynamadıklarını, bu süreçte gol ve pozisyonlar bulduklarını söyledi. 

İlk devrenin sonuna doğru bireysel hatadan ve konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanan penaltıyla kalelerinde bir gol gördüklerini kaydeden Erginer, ''İkinci yarı bizim için bambaşka oldu. Çok kötü bir oyun sergiledik. İkinci yarıdaki oyundan hiç memnun değilim. Skora baktığımızda bu oyuna göre çok normal, hatta maçı da kaybedebilirdik'' değerlendirmesinde bulundu. 

Bülent Cevahir'den ilk gol

Ankaragücü karşısında Manisaspor'un tek golüne imza atan 20 yaşındaki Bülent Cevahir, profesyonel liglerde ilk golünü kaydetti. 

Ligde ilk haftada 1-0 öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Manisaspor, ikinci haftada Kartalspor'u 1-0 yendikten sonra geçen hafta da Şanlıurfaspor ile golsüz beraber kalmıştı. 

Ankaragücü beraberliğiyle puanını 6'ya yükselten Manisaspor, gelecek hafta Bucaspor'u konuk edecek. 
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