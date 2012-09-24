Ergenekon davasında flaş karar!

Ergenekon Davası'na bakan mahkeme, eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, emekli Orgeneral Teoman Koman, eski emniyet amiri Ahmet İhtiyaroğlu, Ak Parti Milletvekili Şirin Ünal ve CHP Milletvekili Emrehan Halıcı'nın tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen 65'i tutuklu 274 sanıklı Ergenekon Davası'nın 233. duruşması başladı.
Mahkeme Heyeti, sanık ve avukatların tanık dinletme taleplerini değerlendirdi. Tanık olark dinlenmesine karar verilen isimler şunlar: "Eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, emekli Orgeneral Teoman Koman, eski emniyet amiri Ahmet İhtiyaroğlu, Ak Parti Milletvekili Şirin Ünal, CHP Milletvekili Emrehan Halıcı, Faruk Demir ve gazeteci Aslı Aydıntaşbaş."
Tanık olarak dinlenmesine karar verilen isimler önümüzdeki günlerde Silivri'ye gelerek ifade verecek.
DHA