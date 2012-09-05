Ergen: 'Ediz’in rahatsızlığı önemsenmedi'

Ergen, Ediz'in hem antrenmanda hem de sonrasında iki kez rahatsızlandığını ancak bunun önemsenmediğini vurgulayarak ölümün bundan kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.





Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Emin Ergen, Eskişehirsporlu Ediz Bahtiyaroğlu'nun vefatına ilişkin, “Sporcuların sağlık taramalarının amatör seviyeden başlaması gerekiyor, sağlık kontrollerini yaygınlaştırmamız lazım” dedi.Ergen, sporcularda ölüme neden olan gizli kalp rahatsızlığının kalıtsal ve tespitinin son derece zor olduğunu söyledi.









Sporcular arasında gizli kalp rahatsızlıkları bulunanlar olduğunu belirten Ergen, “Bu olay maalesef ilk değil ve son olmayacaktır. Bu, sporda karşılaştığımız çok üzücü olaylardan birisi. Bununla ilgili birçok program ve çalışma gerçekleştirildi. TFF'nin bununla ilgili detaylı çalışmaları var” diye konuştu.





Ergen, Bahtiyaroğlu'nun ölmeden önce iki kez rahatsızlık geçirdiğini, gizli kalp hastalığının kontrollere rağmen tespit edilemediğine dikkati çekerek, hastalığın tespiti için çok kapsamlı ve masraflı taramalara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.





"Antrenman sırasında rahatsızlanmış""





Türkiye'de her futbolcunun sağlık taramasından geçtiğini vurgulayan Ergen, “Tarama tarzındaki sağlık kontrollerinde bu detaylı araştırmalar yer almıyor. Bu yüzden de kalıtsal kalp rahatsızlıkları tespit edilemiyor” şeklinde konuştu.





Bahtiyaroğlu'nun geçirdiği kalp krizinin gerektiği kadar önemsenmediğini ileri süren Ergen, şöyle devam etti: “Sporcunun bilinçlenmesi gerekiyor. Ediz, antrenman sırasında rahatsızlanmış, akşam da bir rahatsızlık geçirmiş ama bunu pek umursamamış. Bu konuda sporcuya sağlık eğitiminin verilmesi gerekiyordu. Sadece kendisinin de değil, takım arkadaşlarının ve antrenörlerinin de bu sağlık eğitiminin bir parçası olması gerekiyordu. İlk belirtiler çok önemlidir. Ediz'de de ilk belirtiler ortaya çıkmış ancak gereken önem verilmemiş.”





Eskişehirspor'un hayatını kaybeden 26 yaşındaki futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu, 3 sene önce nişanlanmıştı. 2009 yılının Nisan ayında nişanlanan Ediz Bahtiyaroğlu'nun yüzüklerini ise o dönem ki teknik direktörü Aykut Kocaman takmıştı.