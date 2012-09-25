Erdoğan'la gülümseten sigara diyaloğu

Usta ozan Neşet Ertaş bu sabah İzmir'de hayatını kaybetti. Ailesi Ertaş'ın Kırşehir'de babasının yanında toprağa verileceğini açıkladı.

Televizyon programlarına pek fazla katılmayan Ertaş, 2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Atv canlı yayınına katılmıştı.

NEŞET BABA NEŞET BABA

'Dumansız hava sahası' projesinin hayata geçirildiği yılda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Neşet Ertaş'ın sigara diyaloğu ekranlara kilitlemişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan usta türkücüye 'Neşet Baba' diye hitap etmişti. 'Fakirin sigarasına dokunmayın' diyen Ertaş'a Başbakan, Neşet Baba ile açık havada güzel bir program yapacağız belli oldu' demişti.