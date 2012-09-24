Erdoğan'ın koruma ekibi silbaştan!

Erdoğan'ın yakın koruma ekibinde yer alan 5 ekip amiri ve 4 emniyet müdürü cuma günü itibariyle görevlerinden alındı. Ekipte görev yapan yaklaşık 300 polisin de görev yerlerinin değiştirileceği belirtildi.

Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen yeni atamalarla, Daire Başkanlığı'na Ramazan Bal, Koruma Müdürlüğü'ne ise Muhsin Köse getirilmişti. İki ismin göreve başlamasından kısa bir süre sonra, koruma ekibindeki önemli isimler de değişmeye başladı.

İlk olarak Erdoğan'ı koruyan 5 ekibin amirleri görevden alındı. Görevden alınan beş amir Polis Akademisi'ne atandı. Yerlerine ise henüz bir atama yapılmadı.

Yine Başbakanlık'ta görevli dört emniyet müdürüyle de yollar ayrıldı. Bu isimlerin yerine de henüz bir atama olmazken, Koruma Daire Başkanlığı, görevden almalara ilişkin bir açıklama yapmadı.