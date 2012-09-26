Erdoğan'ın A takımı zarftan çıkacak

Başbakan Erdoğan, pazar günü yapılacak kongrede partisini önümüzdeki 3 yıl içinde yapılacak 3 seçime hazırlayacak kurmay kadrosunu belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Erdoğan, parti içi anketler, raporlar ve kendi notlarından yola çıkarak 50 kişilik A takımını belirleyecek.

Erdoğan, ilginç bir yöntem izleyerek, milletvekilleri ve il başkanlarına, 'İsimlerini yazdırarak' yaptırdığı “Parti yönetiminde kimi görmek istersiniz?” anketinin, kapalı zarf içinde kendisine gönderilmesini istedi.

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan, değerlendirme sürecine partinin bugünkü yöneticilerini dahil etmedi. Erdoğan, özel olarak kendisine gönderilen imzalı anket formlarını parti yöneticilerine değil, profesyonel araştırma ekibine teslim etti.