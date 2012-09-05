Erdoğan’ı Hitler’e benzeten Albay’a hapis

Askeri Mahkeme, 2009'da Hava Harp Okulu Komutanlığı öğrencilerine verdiği derste, Başbakan Erdoğan'ı Hitler'e benzeten görüntü izleten Albay Oktay Zaif'e, "siyasi amaçla telkinde bulunmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi, 2009'da Hava Harp Okulu Komutanlığı 4. sınıf öğrencilerine verdiği Harp Tarihi dersinde, AK Parti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ı Hitler'e benzeten görüntü izleten Öğretmen Albay Oktay Zaif'e, “siyasi amaçla telkinde bulunmak” suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın, 2009 Ekim-Aralık döneminde, Hava Harp Okulu Komutanlığı 4. sınıf öğrencilerine verdiği harp tarihi dersinde, “ AK Parti 'nin ambleminde 'gamalı haç' işareti bulunan, Başbakan Erdoğan ile Adolf Hitler 'in konuşmalarının yer aldığı” görüntü izlettirdiği iddia edilen Albay Zaif hakkında, Askeri Ceza Kanunu'ndaki “Siyasi amaçla telkinde bulunmak” suçundan açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, yargılama sonucunda Zaif'i suçlu bularak, 1 yıl 15 gün hapis ve Türk Silahlı Kuvvetler'den çıkarma cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ancak bu cezalar, sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla ertelendi.

“Görevinin dışına çıktı”

Mahkemenin gerekçeli kararında, Zaif'in, görüntünün içeriğini bilmediği ve Başbakan Erdoğan 'ın sesini duyunca videoyu kapattığı yönündeki savunmasına atıfta bulunularak, görüntülerin dört ayrı derslikte izletilmesinin “yanlışlık olarak açıklanamayacağı” ifade edildi.

Tanık anlatımlarından, Zaif'in görüntüleri bilerek ve isteyerek öğrencilere izlettiğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, “Sanığın savunması kaçamaklı olarak değerlendirilmiştir” denildi.

Sözkonusu görüntülerin “Harp Tarihi” dersiyle bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan kararda, sanığın bu görüntüleri derste izleterek görevinin dışına çıktığı kaydedildi.

“Faşist, soykırım, diktatör...” gibi kavramlarla özdeşleşen Hitler'e benzetilmenin ağır bir itham olduğunun altı çizilen kararda, hakaret suçunun, bu davada askeri yargının görev alanına girmediği, sanığın eyleminin, Askeri Ceza Kanunu'nun 148/1-c maddesinde düzenlenen “siyasi amaçla telkinde bulunmak” suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

“Soğutma amacı taşıyor”

Sanığın, öğrencilere izlettirdiği görüntülerde “Hitler ve partisi ile Başbakan Erdoğan ve partisinin özdeşleştirilmeye çalışıldığı” ifade edilen kararda, “Dava konusu olayda hem kişi hem siyasi parti hedef alınmaktadır. Dolayısıyla sanığın bu görüntüleri, askeri öğrencileri, Recep Tayyip Erdoğan ve partisinden soğutmak için, yani siyasi amaçla gösterdiği sabittir” ifadesine yer verildi.

Suçun, askeri okulda öğrenciler muhatap alınarak ve birden çok işlenmesi nedeniyle sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın, duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 1 yıl 15 güne indirdi. Mahkeme, ayrıca, sanığın TSK 'dan çıkarma cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Cezalar, sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla ertelendi.

Kararda, 13 Mayıs 2010'da emekli olan Albay Zaif'in, Askeri Ceza Kanunu'nun 148/1-c maddesinde düzenlenen “siyasi amaçla telkinde bulunmak” suçunu işlediği, bu kapsamda, suç vasfına bağlı olarak sanığın yargılanmasına Askeri Mahkeme'de devam edildiği belirtildi.

“Erdoğan'ın sesini duyunca irkildim”

Sanık Oktay Zaif, mahkemedeki savunmasında, derslerde ilgi çekmek için öğrencilere zaman zaman videolar izlettiğini belirterek, Başbakan Erdoğan 'a hakaret etmek gibi bir niyetinin olmadığını savundu.

Söz konusu videoyu hatırlamadığını ifade eden Zaif, şunları kaydetti: “Videoyu, 2. Dünya Savaşı ile ilgili olduğunu düşünerek internetten indirdim. Görüntüleri dersten önce kesinlikle izlemedim. Derse girdiğimde, elimdeki belleği görevliye verdim ve açmasını istedim. O sırada görüntülere bakmayıp, başka bir işle meşguldüm. Başbakan Erdoğan 'ın sesini duyunca irkildim ve görevliden görüntüyü kapatmasını istedim. Bu videoyu daha sonra başka bir sınıfta da izlettim, Başbakanın sesi geldiği an bu sınıfta da videoyu kapattırdım.” (aa)