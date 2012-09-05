Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Erdoğan’ı Hitler’e benzeten Albay’a hapis

Başbakan Erdoğan’ı Hitler’e benzeten görüntü izleten Albay Oktay Zaif’e, "siyasi amaçla telkinde bulunmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

05 Eylül 2012 Çarşamba 13:05
Erdoğan’ı Hitler’e benzeten Albay’a hapis

Askeri Mahkeme, 2009'da Hava Harp Okulu Komutanlığı öğrencilerine verdiği derste, Başbakan Erdoğan'ı Hitler'e benzeten görüntü izleten Albay Oktay Zaif'e, "siyasi amaçla telkinde bulunmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi, 2009'da Hava Harp Okulu Komutanlığı 4. sınıf öğrencilerine verdiği Harp Tarihi dersinde, AK Parti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ı Hitler'e benzeten görüntü izleten Öğretmen Albay Oktay Zaif'e, “siyasi amaçla telkinde bulunmak” suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. 

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın, 2009 Ekim-Aralık döneminde, Hava Harp Okulu Komutanlığı 4. sınıf öğrencilerine verdiği harp tarihi dersinde, “ AK Parti 'nin ambleminde 'gamalı haç' işareti bulunan, Başbakan Erdoğan ile Adolf Hitler 'in konuşmalarının yer aldığı” görüntü izlettirdiği iddia edilen Albay Zaif hakkında, Askeri Ceza Kanunu'ndaki “Siyasi amaçla telkinde bulunmak” suçundan açtığı dava sonuçlandı. 

Mahkeme, yargılama sonucunda Zaif'i suçlu bularak, 1 yıl 15 gün hapis ve Türk Silahlı Kuvvetler'den çıkarma cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ancak bu cezalar, sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla ertelendi. 

“Görevinin dışına çıktı”

Mahkemenin gerekçeli kararında, Zaif'in, görüntünün içeriğini bilmediği ve Başbakan Erdoğan 'ın sesini duyunca videoyu kapattığı yönündeki savunmasına atıfta bulunularak, görüntülerin dört ayrı derslikte izletilmesinin “yanlışlık olarak açıklanamayacağı” ifade edildi. 

Tanık anlatımlarından, Zaif'in görüntüleri bilerek ve isteyerek öğrencilere izlettiğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, “Sanığın savunması kaçamaklı olarak değerlendirilmiştir” denildi. 

Sözkonusu görüntülerin “Harp Tarihi” dersiyle bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan kararda, sanığın bu görüntüleri derste izleterek görevinin dışına çıktığı kaydedildi. 

“Faşist, soykırım, diktatör...” gibi kavramlarla özdeşleşen Hitler'e benzetilmenin ağır bir itham olduğunun altı çizilen kararda, hakaret suçunun, bu davada askeri yargının görev alanına girmediği, sanığın eyleminin, Askeri Ceza Kanunu'nun 148/1-c maddesinde düzenlenen “siyasi amaçla telkinde bulunmak” suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi. 

“Soğutma amacı taşıyor”

Sanığın, öğrencilere izlettirdiği görüntülerde “Hitler ve partisi ile Başbakan Erdoğan ve partisinin özdeşleştirilmeye çalışıldığı” ifade edilen kararda, “Dava konusu olayda hem kişi hem siyasi parti hedef alınmaktadır. Dolayısıyla sanığın bu görüntüleri, askeri öğrencileri, Recep Tayyip Erdoğan ve partisinden soğutmak için, yani siyasi amaçla gösterdiği sabittir” ifadesine yer verildi. 

Suçun, askeri okulda öğrenciler muhatap alınarak ve birden çok işlenmesi nedeniyle sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın, duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 1 yıl 15 güne indirdi. Mahkeme, ayrıca, sanığın TSK 'dan çıkarma cezasına çarptırılmasına hükmetti. 

Cezalar, sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla ertelendi. 

Kararda, 13 Mayıs 2010'da emekli olan Albay Zaif'in, Askeri Ceza Kanunu'nun 148/1-c maddesinde düzenlenen “siyasi amaçla telkinde bulunmak” suçunu işlediği, bu kapsamda, suç vasfına bağlı olarak sanığın yargılanmasına Askeri Mahkeme'de devam edildiği belirtildi. 

“Erdoğan'ın sesini duyunca irkildim”

Sanık Oktay Zaif, mahkemedeki savunmasında, derslerde ilgi çekmek için öğrencilere zaman zaman videolar izlettiğini belirterek, Başbakan Erdoğan 'a hakaret etmek gibi bir niyetinin olmadığını savundu. 

Söz konusu videoyu hatırlamadığını ifade eden Zaif, şunları kaydetti: “Videoyu, 2. Dünya Savaşı ile ilgili olduğunu düşünerek internetten indirdim. Görüntüleri dersten önce kesinlikle izlemedim. Derse girdiğimde, elimdeki belleği görevliye verdim ve açmasını istedim. O sırada görüntülere bakmayıp, başka bir işle meşguldüm. Başbakan Erdoğan 'ın sesini duyunca irkildim ve görevliden görüntüyü kapatmasını istedim. Bu videoyu daha sonra başka bir sınıfta da izlettim, Başbakanın sesi geldiği an bu sınıfta da videoyu kapattırdım.” (aa)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim