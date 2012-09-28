Erdoğan'dan mesaj yüklü yürüyüş

Geçtiğimiz hafta sona AK Parti'ye katılan eski HAS Parti Genel Başkanı Kurtulmuş, öğle saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek Başbakan Erdoğan'la biraraya geldi. Erdoğan ve Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezi'nden birlikte ayrılarak, yürüyerek Genel Merkez'in karşısında bulunan Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti.

HESABI ERDOĞAN ÖDEDİ

Erdoğan, Kurtulmuş ve bazı parti kurmaylarıyla birlikte cuma namazını kıldı. Erdoğan ve Kurtulmuş, cuma namazının ardından yine yürüyerek gittikleri bir kebapçıda cağ kebabı yedi. Menü de ayrıca etli ekmek, tandır ve kadayıf dolması vardı. Hesabı kredi kartıyla ödeyen Erdoğan, garsonlara 100 TL bahşiş bıraktı. İkili yemek sonrası tekrar genel merkeze yürüdüler.

Erdoğan ve Kurtulmuş'un kogre öncesi bu yürüyüşü Ankara'da siyasi kulislerde "mesaj mı verilmek" şeklinde yorumlandı.