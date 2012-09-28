Erdoğan'dan mahkumlara müjde

Erdoğan, mahkumların eşleriyle cezaevi dışında bir odada 24 saat vakit geçirebileceklerini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan NTV televizyonu canlı yayınında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplarken mahkumlara da müjdeyi verdi.

Erdoğan, "Burada da babalıktan, kocalıktan men falan söz konusu değil. Burada herkes normal olarak görüşme şeyi neyse, aynı şekilde buradaki ziyaretlerini yapacaktır. Hatta, ben size yeni bir şey söyleyeceğim. Belki bunu magazin olarak değerlendireceksiniz. Nasip olursa, bu yeni dönemde, Pazar günü açıklayacağım şeylerden bir tanesi budur, o da şu; içerideki mahkumlarla ilgili olarak, belki buna tutukluyu da katacağız. Görüşmelerde belli sürelerde eşler birbirleriyle, diyelim ki 24 saat, cezaevi dışında belli yerlerde hazırlanmış odalarda görüşebilecekler. Türkiye'de böyle bir uygulama yok, ilk defa bu uygulamayı biz başlatacağız. Yani eşiyle bir araya gelme imkanını vereceğiz ki aile görüşmesi olarak böyle bir adımı atacağız. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanlar için bile geçerli olabilecek, yeter ki o süre içinde onlar, oradaki şartlara uygun hareket etmiş olsun" dedi.

MAYIS AYINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında da konu gündeme gelmişti. 4'üncü yargı paketinde yer alması düşünülen düzenlemede şartların nasıl olacağı şöyle ifade ediliyordu:

- Mahkumlar cezaevlerinde eşleriyle ve çocuklarıyla ayda ya da iki ayda bir birlikte olabilecek.

- Mahkumlar eşleri ve çocuklarıyla dayalı döşeli aile odalarında hafta sonları vakit geçirebilecek.

- İzin, mahkumun firara teşebbüs edip etmediği, ayaklanmalara katılıp katılmadığı, iyi hal durumu gibi kriterler dikkate alınarak verilecek.

İLK TEKLİFİ 2005'TE AK PARTİLİ BAŞOĞLU VERMİŞTİ

Çalışmada ilk olarak yurtdışındaki örnekler masaya yatırılmıştı. İncelenen örnekler arasında ABD, İran ve Azerbaycan'daki uygulamalar öne çıkmıştı. Çalışmanın gerekçesi olarak mahkumların rehabilitasyonunun sağlanması ve mahkûmlarla birlikte ailelerin de cezalandırılmasının önlenmesi gibi etkenler gösterilmişti. Bir ilk olacak olan uygulama daha önce de TBMM'de dile getirilmiş, ancak kabul görmemişti. İlk kez 2005'te Ak Parti eski Adana Milletvekili Atilla Başoğlu bu konuda teklif vermişti.