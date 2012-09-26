Erdoğan'dan ikinci Oslo sinyali!

Konuşmasına Türk Halk müziğinin büyük ozanlarından Neşet Ertaş'ı yad ederek başlayan Erdoğan, yeni bir Oslo görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Ben MİT Müsteşarım Emre Bey zamanında başlattım görüşmeleri. Ve şu anda kesilmenin bazı sebepleri oldu. İletişimdeki samimiyetsizlik nedeniyle burada bu işi keselim dedik. Burada çok ciddi yanlışı bölücü terör örgütü uydurma bir metin ortada ama bunu belge olarak sundular. Oradaki görüşmelerin içerisinde yok mu? Vardır. Ama tarafların imzası yok. Bunu yazılı ve görsel medyaya pas ettiler. Bakıyorsunuz hemen yargı devreye gitti hemen ardından benim üzerime geleceklerdi. Onun üzerine niye gidiyorsunuz benim üzerime gelin dedim.Eğer imzası olsaydı niye attın diye sorardın. Görüşmelerdeki detaylar bize anlatılıyor. Biz devlet yönetiyoruz bakkal dükkanı yönetmiyoruz."

YENİ GÖRÜŞME SİNYALİ

Erdoğan, Star gazetesi yazarı Fehmi Koru'nun "Oslo görüşmeleri ne noktaya gelmişti? CHP'liler bir metinden bahsediyorlar son zamanlarda?" sorusunu ise söyle yanıtladı:

"O aslında bir belge değil, kendilerine göre uydurdukları bir yazı ama bunu belge olarak sundular, burada o görüşmelerden şeyler varmıdır? Vardır elbette ama bir belgenin belge olması için altında tarafların imzası olması lazım. Terör örgütü bir takım medyaya, çevrelere servis ettiler görüşmeyi. İntikal edince bu olaylar benim müsteşarımın üstüne gittiler, bende dedim ki; Ne yapacaksanız bana yapın, onu oraya gönderen benim' dedim. Adayla ilgili olarak bunların her görüşmeden sonra görüşmeler bize geliyor, özetleniyor dünyanın neresinde istihbarat teşkilatları yan gelip yatar? Onlar sadece terörü bırakın, adi suçlar, anarşi ile ilgili herşeyde istihbarat elemanları kullanılır. Biz şimdi burada çözüm için yapılması gereken neyse bunu yapmak durumundayız. Biz medyadan da yazılı, görsel bu konuda istifade etmek isteriz. Onların da bu konuda bize katkısı olabilir."

Kışa girerken doğalgaza zam olacak

Başbakan Erdoğan, özellikle son günlerde tartışılan doğalgaza zam tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Akaryakıtta zammın normal zamanda piyasa tarafından belirlendiğini aktaran Erdoğan, "Fakat biz 2009 yılından itibaren yani şuan yaptığımız zam türü bir zammı yapmadık. Şuandaki zam dengelerle alakalı bir zam olmuştur. Özellikle doğalgaz noktasında sabırlı gittik fakat dünyadaki akaryakıta gelen zamlar sebebiyle doğalgaz buradan tabi ciddi etkileniyor. Biz tabi doğalgaza da mecburen zammı yapmak durumundayız. Bu zam yapılmadığı takdirde siz bunları hazineden ödüyorsunuz. Bu işte sizi komşu ülkelerde zamanında müdahale yapılmadığı göz önüne alındığında işte bu duruma getirmiştir. Biz de aynı duruma düşmek istemiyoruz. Biz diyoruz ki her şeyi planlı bir şekilde yapalım. Paramızın gücünü korurken, vatandaşımızın alım gücünü artıralım. Hiçbir zaman da vatandaşımız enflasyon baskısı altında kalmasın. Geçmişten bugüne baktığımızda vatandaşımızın alım gücü nerededir. Geri mi gidiyor, ileri mi gidiyor, baktığımızda ileri gittiğini görüyoruz." diye konuştu.

Mutfak tüpüne ve sanayiye katlanabileceklerini kaydeden Erdoğan, özellikle doğalgaza getirilecek zam oranının ciddi olmadığını, bazı sıkıntılara merhem olsun diye atılmış adım olduğunu belirterek, kışa girerken böyle bir adımın atılacağını vurguladı.