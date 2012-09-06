Erdoğan’dan bir ilk

Kültür ve Dayanışma Derneği adı altında kumarhane işleten ve çok sayıda suça karışan çete ile ilgili yeni yasal düzenleme sebebiyle MİT görevlisi hakkındaki dosya ayrılarak soruşturma açılması için Başbakanlık'tan izin istenmişti. İzin talebine cevap geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzası taşıyan izin yazısında eski MİT görevlisi Mehmet Fuat B. hakkında soruşturma ve yargılama izni verildiği belirtildi. Böylece Başbakanlık tarafından ilk kez bir MİT görevlisi hakkında soruşturma izni verilmiş oldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski MİT mensubu Mehmet Fuat B. (Batur) hakkında soruşturma yürütülmesi için savcılığa izin verdi. Cumhuriyet Savcısı İsmail Göktürk, Özel Yetkili olduğu dönemde İstanbul'da yasadışı şekilde kumarhane işleten aralarında asker ve polis ve emekli MİT görevlisinin de aralarında bulunduğu kumar çetesine ilişkin soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında 72 sanık hakkında dava açıldı. Davanın sanıkları arasında yer alan eski MİT görevlisi Mehmet Fuat B. hakkında ?Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme', ?Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma' suçlarından dava açıldı.

BAŞBAKANLIKTAN İZİN İSTENİLDİ

Ancak MİT görevlileri hakkında soruyturma açılabilmesi için Başbakan'ın izni gerektiğine dair yasal düzenleme nedeniyle Mehmet Fuat Batur'un dosyası ayrıldı. Batur'un görevdeyken suç örgütüne yardım ettiğini belirleyen savcılık, Batur'un bu suçlardan da soruşturulması için yasa gereği Başbakanlık'tan izin istedi. Başbakanlığa gönderilen yazıda Batur'un "suç örgütü üyeliği, suç örgütüne yardım etmesi ve görevini kötüye kullanması suçlarından' soruşturması gerektiği belirtildi.

Haziran ayında istenilen izne cevap geçtiğimiz günlerde geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan evrakta ?eski MİT mensubunun görevi sırasında işlediği iddia edilen suçlardan soruşturulmasına izin verildiği' belirtildi.

DAVA AÇILDI

Verilen iznin ardından Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle yetkilendirilen savcı İsmail Göktürk, Batur hakkında iddianame düzenledi. Batur'un kumar çetesi ile bağlantılarının anlatıldığı iddianamede, teknik takibe takılan telefon görüşmelerine de yer verildi. Batur'un ev adresinde yapılan aramalarda el bombası ve mermi bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin daha önce aynı soruşturma kapsamında İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan 72 sanıklı kumar çetesi davasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. İddianamede Batur'un "suç örgütü üyeliği ve görevi kötüye kullanması suçlarından' 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsi istenildi.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLEBİLİR

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame terör suçlarına bakan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine gönderildi. Başsavcılığın onayının ardından Bölge Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dava dosyasının 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki ana dava dosyasıyla birleştirilebileceği belirtildi.