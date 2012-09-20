Erdoğan'dan 3 aşamalı PKK planı

Asker karakolda beklemeyecek, bölgede mobil birlikler artık daha etkin olacak. Yerel yönetimler güçlendirilecek, seçim barajı düşürülerek demokrasi güç kazanacak "Silah bırakın, operasyonları durduralım" mesajı verilecek, bu son çağrı olacak.

Başbakan Tayyip Erdoğan, artan terör saldırıları ve terör örgütü PKK'nın strateji değiştirerek şehir merkezlerine saldırması üzerine yeni ve kapsamlı bir yol haritası açıklamaya hazırlanıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan siyasi aktörler ve bölgenin ileri gelenleri ile yaptığı görüşmelerle çerçevesini çizdiği terörle mücadelede yeni yol haritasını tamamladı. 30 Eylül'de düzenlenecek AK Parti Kongresi'nde bir bölümünü açıklayacağı ve önemli ayaklarının işaretlerini vereceği yeni yol haritasının ana hatlarıyla şöyle:

KARAKOLDA BEKLEME DÖNEMİ BİTTİ:

İlk ayak, askeri önlemleri içeriyor. Terör örgütü PKK'nın "vur-kal" planını uygulamaya başlamasından sonra son haftalarda uzman personelden oluşturulan profesyonel birlikler örgüte sert müdahalede bulundu, ağır kayıplar verdirdi. Operasyonları, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in "gerekirse karakollarda yatın" talimatıyla deneyimli generaller bizzat yönetti. Kimi operasyonlara ise Org. Özel bizzat komuta etti. Şimdi operasyonlarda bir üst aşamaya geçiliyor. Karakollarda bekleme dönemi sona eriyor. Buna göre, terör eylemlerinin yoğunlaştığı bölgelerde, karakol ağırlıklı savunma yönteminden, mobil birliklerin etkin rol oynadığı proaktif müdahale dönemine geçiliyor. Terör örgütünün baskın tarzı eylemler yapmaması için lojistik destek aldığı merkezlerin imhası, saklandıkları yerlerde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

SEÇİM BARAJI İÇİN ARAYIŞ:

Yol haritasının ikinci ayağı siyasi adımları içeriyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, seçim barajının düşürülmesi gibi demokrasiye güç katacak önemli hamleler de Başbakan'ın yol haritasında yer alıyor. Yerel yönetimlere yetki devri, mali imkanlarının güçlendirilmesi Erdoğan ve AK Parti'nin uzun bir süredir savunduğu bir düzenlemeydi. Buna ilişkin bir yasa 2004'te dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmişti. Bu düzenlemenin tekrar raftan inebileceği ve güncelleneceği belirtiliyor.

SİLAH BIRAKIN MESAJI:

Erdoğan'ın, AK Parti Kongresi'nde terör örgütü PKK mensuplarına "silah bırakın, operasyonları durduralım" çağrısını güçlü bir şekilde vurgulaması bekleniyor. Bu mesaj, geniş çaplı operasyonlar öncesinde "son çağrı" niteliği taşıyacak. Dağda olup da kan akıtmayan örgüt mensupları bu çağrının asıl hedefi olacak. Annelerden de dağdaki çocuklarına seslenmeleri istenecek.