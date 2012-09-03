Erdoğan’dan 10 şehit açıklaması

ANKARA (ANKA) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Beytüşşebap'ta yaşanan ve 10 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısı sonrasında birlik mesajı vererek, "Hainlerin, millet olarak bizleri öfke ve nefrete sevketme tuzaklarına asla düşmeyeceğiz" dedi.

Mesajında, "Şunu herkesin bilmesini isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle ve devletiyle, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer veren Erdoğan, uluslararası karanlık çevrelerin kuklası haline gelen terör örgütü hangi kalleşçe tahrike, hangi namert senaryoya sarılırsa sarılsın, hedefine ulaşmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Alçakça saldırılar karşısında milletin sabrını sağduyu ve metanetle muhafaza edeceğinin belirtildiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Hainlerin, millet olarak bizleri öfke ve nefrete sevketme tuzaklarına asla düşmeyeceğiz. Şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine, milletimize ve de sizin şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyorum."