Erdoğan: Yuvanıza hoşgeldiniz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Danışma Meclisi ve Katılım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Başbakan Erdoğan, toplantının yapıldığı salona Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ile birlikte geldi.



“Katılım toplantısının ülkemize milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diyen Erdoğan, “AK Parti 4. Büyük Kongresi öncesinde partimizin tüm kurulları ile değişik tarihlerde toplantılar gerçekleştirdik. Haftaya bugün büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Şu anda uluslararası camiadan devlet ve hükümet başkanlarını bu genel kuruluma davet ettik. Ciddi bir iştirak olacak. 30 Eylül sabahından itibaren Ankara’da çok farklı bir coşkuyu beraber yaşayacağız.” diye konuştu.



ABD ziyaretini kongre sebebiyle iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Erdoğan, “Dışişleri Bakanımız ülkemizi orada temsil edecek. 14 Ağustos 2001’de yola çıktık. Geldiğimiz nokta ortada. 10 yılda iktidarımız oldu. 30 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirdiğimiz il başkanları toplantısında Süleyman Soylu’nun AK Parti’ye katılımını gerçekleştirdik. Bugün çok değerli siyasetçimizin sayın Numan Kurtulmuş ve arkadaşlarının AK Parti’ye katılım törenini gerçekleştireceğiz. Numan Kurtulmuş’a feshedilmiş olan HAS Parti’de birlikte yol aldığı arkadaşlarına ‘yuvanıza hoş geldiniz’ diyorum.” ifadelerini kullandı.



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “AK parti’nin omuzlarında taşıdığı misyon büyük bir kadim bir medeniyetin ruhu ile şekillenmiştir. Bu hareket bu dava kökü derinlerde olan kökü medeniyetimizle yaşıt olan ilkeleri vizyonu ve bu noktada o misyonu üstlenmiş bir davadır. Biz büyük bir çınarın dallarıyız. Bu çatı herkesi kucaklayabilecek imkana sahiptir. Bu milletin adeta mecnunlarıyız.”