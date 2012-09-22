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Erdoğan: Yuvanıza hoş geldiniz!

Numan Kurtulmuş ve arkadaşlarına "Yuvanıza hoş geldiniz" diye seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kurtulmuş'a AK Parti rozeti taktı.

22 Eylül 2012 Cumartesi 19:55
Erdoğan: Yuvanıza hoş geldiniz!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Danışma Meclisi ve Katılım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantının yapıldığı salona Başbakan Erdoğan, Numan Kurtulmuş ile birlikte geldi. "Katılım toplantısının ülkemize milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyen Erdoğan, Kurtulmuş'a feshedilmiş olan HAS Parti'de birlikte yol aldığı arkadaşlarına 'yuvanıza hoş geldiniz' diyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "AK parti'nin omuzlarında taşıdığı misyon büyük bir kadim bir medeniyetin ruhu ile şekillenmiştir. Bu hareket bu dava kökü derinlerde olan kökü medeniyetimizle yaşıt olan ilkeleri vizyonu ve bu noktada o misyonu üstlenmiş bir davadır. Biz büyük bir çınarın dallarıyız. Bu çatı herkesi kucaklayabilecek imkana sahiptir. Bu milletin adeta mecnunlarıyız."

"BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
AK Partililere ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, "Salona girerken yüzlerce tanıdık arkadaşımızı burada gördük. Bu birliktelikten inşallah güçlü yeniden büyük Türkiye kurulması için karınca kararıyla üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yapmak için Allah'tan kolaylık niyaz ediyorum. AK Parti'nin tabanı böyle bir bütünleşmeyi onaylamış. Milletin büyük çoğunluğu medyada büyük bir kısım bu konuyla ilgili görüşlerini ortaya koydu. Milletin çok büyük bir kısmı bu birleşmeye olumlu değerlendirdi. Bir hocamız olan bir büyüğümüz ile yaptığımız telefon görüşmesinde bana gözyaşları içinde 'yıllardır ben bunun için dua ediyordum' dedi. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"MİLLETİN ÇOCUKLARI ARTIK SAHNE ALDI"
Siyaseti yüzlerce yıldan neşet eden medeniyetin kadim değerlerleri üzerinden yaptıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bir çınarın dalları buluşuyor. Türkiye 150 yıldır bir mücadelenin içinde. Bizim medeniyetimizin sözünün en yüce olması için birçok insan gelip geçmiştir. 150 yıldır bu ses batıdan gelen sufle ile susturulmaya çalışıldı. 200 yıldır dünyaya hakim olan bir medeniyet iflasın eşiğine geliyor. Biz siyaseti medeniyetimizin yeniden ihyası için yapıyoruz. Bu milletin çocukları asla bu siyaset alanından inmeyecekler. Bu milletin çocukları artık sahne aldı" dedi.

Konuşmanın ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş ve partisine katılan HAS Partililere AK Parti rozeti taktı.
 

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