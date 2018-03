Erdoğan Yunan Basınını çıldırttı !

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Batı Trakya’daki açıklamalarında “Türk azınlığı” ifadesi kullanması Atina’yı kızdırdı. Erdoğan, azınlık fertlerinden oluşan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi’nin (DEB) 21’inci kuruluş yıldönümü için gönderdiği mesajda, “Batı Trakyalı soydaşlarımız, aziz kardeşlerimiz her zaman gönlümüzde özel ve önemli bir yere sahiptirler. Bu nedenle soydaşlarımızın mutluluğu ve refahı, keza uluslararası anlaşmaların ve evrensel normların garantisi altına alınmış haklarından tam olarak yararlanmaları Türk ulusu için büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla, nasıl bugüne kadar her zaman Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yanında olduysak, ilgimiz ve desteğimiz bundan sonra da devam edecektir” dedi. Başbakan ayrıca, hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde yakınlaşma sürecini her alanda sürdürme kararlılığı mevcut olduğunu ve Batı Trakya Türk azınlığı ile Rum Ortodoks azınlığın bu yakın ilişkilerde dostluk köprüsü oluşturmasının “en büyük dilekleri olduğunu” dile getirdi.

‘Anlaşmalarda yok’

Erdoğan’ın bu açıklamalarındaki ‘Türk azınlık’ ifadesine Yunan Dışişleri tepki gösterdi. Sözcü Grigoris Delavekouras açıklamasında, “Sayın Erdoğan’ın bahsettiği uluslararası anlaşmalarda Türk azınlık şeklinde bir ifade yoktur” dedi. Yunanistan’da yayımlanan Demokratia gazetesi konu ile ilgili haberinde, “Erdoğan tahrik ediyor” başlığını kullandı. Gazete haberde, “Erdoğan yeniden, gerçek emellerini ortaya çıkarıyor. Yunan Müslümanlara Türk diyor, onları koruyan şahıs olarak görünmeye çalışıyor” ifadelerine yer verdi. Etnos gazetesi ise aynı konuda, “Erdoğan hükümeti bilindiği gibi Trakya’da azınlık sorunu yaratmaya büyük ilgi duyuyor, hatta bu konuda çok başarılı” ifadesini kullandı.Yunanistan’ın resmi verilerine göre Trakya’da 49 bin Türk kökenli vatandaş yaşıyor. Batı Trakya’daki Kültür ve Eğitim dernekleri ise rakamın 150 bin civarında olduğunu iddia ediyor.