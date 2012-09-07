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Erdoğan, yaptığı hataya kendi de güldü

Başbakan Erdoğan, gönlündeki MKYK üyelerini tarif ederken "partiden güç alacak değil, partiye güç verecek isimler görmek istediğini" söyledi.

07 Eylül 2012 Cuma 09:20
Erdoğan, yaptığı hataya kendi de güldü

Dili sürçen Erdoğan, AK Parti yerine “Refah Partisi” dedi, yaptığı hataya kendi de güldü.

Vatan'ın haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, AK Parti tüzüğü gereği Genel Başkanlığa son kez aday olacağı 30 Eylül’deki partisinin büyük kongresinde seçilecek yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) için parti tabanının görüşlerini almaya devam ediyor. Daha önce mevcut MKYK üyelerine aynı soruyu yönelten Erdoğan, önceki gün de AK Parti Genel Merkezi’nde genişletilmiş grup toplantısı yaptı. Toplantıya milletvekillerinin yanısıra, partinin kurucular kurulu üyeleri de katıldı. Toplantının basına kapalı bölümde katılımcılara kongrede belirlenecek yeni MKYK’da görmek istedikleri isimlere ilişkin anket formu dağıtıldı. 50 Kişilik MKYK için milletvekilleri ve kurucular kurulu üyelerinden parti içinden ya da dışarıdan isim önermeleri istendi. Edinilen bilgiye göre anket formunda, MKYK’ya AK parti dışından isim önerecek milletvekillerinden önerecekleri isimlere ilişkin “CV” bilgilerini de yazmaları istendi. 

Dili sürçtü 

Erdoğan toplantının kapalı bölümünde yaptığı konuşmada, gönlündeki MKYK üyelerini de tarif etti. Erdoğan milletvekilleri ve kurucularından dağıtılan anket formu çerçevesinde 50 üyeli MKYK için isim önerirken, “MKYK’dan güç alacak değil, MKYK’mıza güç verecek isimler yazın” dedi. Konuşmasını “Kartvizitinde Refah MKYK üyesi yazsın diye düşünen insanları yazmayın” sözleriyle sürdüren Erdoğan yaptığı hatayı fark edince gülmeye başladı. Erdoğan, ardından, “Refah değil, AK Parti tabii” diyerek hatasını düzeltti. 

Büyükşehir kanunu 

Yerel seçimler için “İnşallah 27 Ekim 2013’te yapacağız” diyerek net tarih telaffuz eden Erdoğan, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’nun da 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında TBMM’nin öncelikli gündem maddesi olacağını bildirdi. Meclis açıldığında yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili anayasa teklifinin süratle ele alınacağını belirten Erdoğan, “Ardından ilk işimiz Büyükşehirler Yasası olacak” dedi. 

Erdoğan’ın işaret ettiği düzenleme için AK Parti geçen parlamento yılında çalışma başlattı. İçişleri Bakanlığı ve AK Parti kurmaylarının ortak çalışmasıyla hazırlanan tasarı taslağı ile 16 Büyükşehir Belediyesi’ne ilaveten son nüfus sayımında nüfusları 750 bini geçen 13 il belediyesinin de büyükşehir belediyesi statüsüne geçirilmesi öngörüdü. Bu iller de Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Van, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin olarak belirlendi. Söz konusu düzenleme ile tüm büyükşehirlerde belediye sınırının il sınırı haline getirilmesi hükmü getirilirken, büyükşehirlere aktarılacak kaynaklarla ilgili de düzenleme yapılması öngörüldü. 

Ancak AK Parti içinde çok sayıda milletvekillerinin büyükşehir belediye sınırlarının il sınırı haline getirilmesinin yerel seçim sonuçlarına etkisinin iyi değerlendirilmesi gerektiği ve bu düzenleme sonrası belde belediyelerinin kapatılacak olmasının parti aleyhine propaganda malzemesi yapılabileceği endişesini dile getirmesi üzerine, parti grup yönetiminin talebi üzerine tasarı taslağı üzerinde yeniden çalışılması kararı alındı. Bu nedenle de düzenleme geçen yasama yılında TBMM’ye sunulmadı.

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